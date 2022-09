La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé mercredi, que la cérémonie du tirage au sort de la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations CHAN 2022, compétition réservée aux joueurs locaux, aura lieu le 1er octobre prochain à 19h00 à Alger.

Pour la première fois, dix-huit nations dont l’Algérie, pays hôte, prendront part à cette compétition entre le 13 janvier et le 4 février 2023.

De huit participants lors de la première édition en 2009, le nombre est monté à 16 lors de la deuxième édition au Soudan en 2011 et désormais ce sont 18 équipes qui animeront la prochaine phase finale.

Par ailleurs, le processus d’accréditation des médias pour le tirage officiel du Championnat d’Afrique des Nations CHAN- 2022 est désormais

ouvert, indique l’instance africaine.

La date limite de demande d’accréditation est fixée au 18 septembre 2022. Les médias intéressés par la couverture du tirage peuvent demander une accréditation via l’espace média de la CAF La cérémonie, qui sera diffusée sur les plateformes de la CAF, débutera à 19h00 heure algérienne(18h00 GMT).

Les sélections nationales qualifiées sont :

Algérie (pays hôte), Maroc (vainqueur en 2018 et 2020), Libye (vainqueur en

2014), Sénégal (4ème place en 2009), Mali (finaliste en 2016 et 2020),

Mauritanie (3ème apparition), Côte d’Ivoire (3ème place en 2016), Niger

(4ème apparition), Ghana (finaliste en 2009 et 2014), Cameroun (4ème place

en 2020), Congo (4ème apparition), RD Congo (vainqueur en 2009 et 2016),

Ouganda (6ème apparition), Soudan (3ème place en 2011 et 2018), Ethiopie

(3ème apparition), Mozambique (2ème apparition), Angola (finaliste en

2011), Madagascar (1ère apparition).