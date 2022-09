Tunisie – Enseignement  : Partenariat entre l’ARFORGHE et l’EBS

L’Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises (ARFORGHE) et l’université privée tunisienne ESPIMA BUSINESS SCHOOL (EBS) ont récemment signé un accord de partenariat.

La cérémonie de signature de ce partenariat s’est déroulée dans les locaux de EBS en présence des responsables des deux institutions, entre autres Mounira Bouzouita et Mohamed Boukadhaba, respectivement présidente et vice-président de l’ARFORGHE, d’une part, et Abderraouf NAJAR et Melik HICHRI, respectivement président et directeur de EBS…

Ce partenariat vise à permettre aux étudiants de l’EBS l’obtention de stages en entreprises affiliées de l’ARFORGHE, mais aussi de faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi.

Par ailleurs, la coopération permettra à l’EBS de faire bénéficier ses étudiants d’un enseignement plus pratique par l’intervention de professionnels et experts de l’ARFORGHE dans les différentes spécialités.