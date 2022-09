Une baisse relative des températures est attendue au cours de cette journée de lundi, les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les zones côtières et les hauteurs et entre 36 et 41 dans le reste des régions avec des vents de sirocco, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les vents seront faibles à modérés, avec une vitesse de 40 km/h près des côtes. La mer sera peu agitée à agitée sur les côtes ouest.

Temps peu nuageux sur la plupart des régions, avec des orages, l’après-midi, sur Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid.