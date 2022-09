Une légère baisse des températures sera enregistrée au cours de la journée de vendredi. Les maximales oscilleront entre 30 et 36 degrés dans les régions côtières Nord et les hauteurs et entre 37 et 43 degrés dans le reste des régions avec des vents de sirocco.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois éparses sont attendues, l’après-midi, avec des chutes de grêles et apparition de la foudre dans certains endroits .Ces précipitations engloberont progressivement, certaines délégations Est.

Le vent sera généralement modéré avec une vitesse qui peut dépasser 70 Km/h lors de l’apparition des cellules orageuses et la mer sera peu agitée à houleuse.