Guerre en Ukraine : Ségolène Royal “révisionniste“?

Depuis quelques jours, l’ancienne épouse de François Hollande a réussi à soulever une fois de plus la Toile –pardon une partie de la toile- contre elle.

Comment ? Invitée sur un plateau de télé, Ségolène Royal pense que les sanctions économiques contre la Russie sont improductives. « Si on coupe le gaz et le pétrole russes, est-ce que ça arrête la guerre ? Non, ça fait une surenchère supplémentaire. Est-ce que ça gêne les Russe ? Non, ça gêne le peuple russe. Ils vendront leur gaz et leur pétrole à l’Inde… ».

De ce fait, l’ancienne ministre de l’Environnement et ancienne candidate à la présidentielle de 2007 (contre Nicolas Sarkozy), estime que «…. tous ceux qui disent qu’il faut arrêter d’acheter cette énergie russe, parce que cet argent finance la guerre, ont tort. Cette décision serait une catastrophe… ».

Pour la simple raison « … qu’elle plongerait l’Europe dans la crise économique. Et n’oublions jamais que la crise économique en Europe entraîne la crise économique en Afrique ».

Rappelons au passage qu’il n’y a pas si longtemps Ségolène Royal avait qualifié les Américains des « va-t’en guerre hypocrites. Ils sont les premiers à annoncer la fin du pétrole russe et ils se mettent à négocier le lendemain… ».

Lien: https://www.linkedin.com/posts/bertrand-chaugny_zelensky-raezseauxsociaux-tv-activity-6971730234379284480-i3Gp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop