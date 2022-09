Tunisie : suspension des travaux dans une école à Kasserine

Les travaux dans l’école primaire « Awlad Baraka » dans la délégation de Foussana du gouvernorat de Kasserine ont été suspendus, il y a quelque temps, en raison de fils électriques à haute tension présents sur place, après que l’avancement des travaux ait atteint environ 90%.

Une source de la société contractante a déclaré à Jawhara FM, qu’une demande a été faite à la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) pour détourner les fils jusqu’à ce que les travaux qui ont été perturbés pendant environ 3 mois reprennent, mais la STEG a rejeté la demande et a lancé un ultimatum pour assumer la responsabilité matérielle et morale de toute action entreprise, afin que les travaux restent incomplets et ce quelques jours avant la rentrée scolaire.