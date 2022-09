Tunisie : Ennahdha prête à toutes les éventualités

Le conseiller politique de Rached Ghannouchi, Riadh Chaibi, a souligné qu’Ennahda se préparait à tous les scénarios possibles et était prêt à toutes les possibilités, tant au niveau structurel qu’organisationnel, qu’il s’agisse de participer aux prochaines élections législatives ou de les boycotter.

Sur les ondes de Jawhara FM, le conseiller a déclaré qu’Ennahda n’avait pas encore décidé de participer ou non aux élections législatives, et que sa position serait déterminée après avoir examiné la loi électorale et la loi sur les partis en cours, ajoutant qu’Ennahda est un parti politique qui réagit à la réalité et ne veut pas adopter une position idéologique en refusant de participer aux élections de décembre 2022 après avoir rejeté le « coup d’État », le référendum et la consultation précédemment.