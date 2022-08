Menzel Temime : Les citoyens lancent un cri de détresse

Les citoyens de Menzel Temime, une ville située au sud-est de la péninsule du Cap Bon, ont lancé un cri de détresse, en raison de l’évacuation des eaux polluées vers la mer, a rapporté le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) dans un article publié mercredi, sur son site.

Les citoyens de Menzel Temime ont exprimé leur inquiétude, suite à l’évacuation des eaux polluées vers l’Oued Mrigueb dans la région de Sidi Hmida, pour être ensuite rejetées en mer, étant donné qu’il s’agit d’eaux traitées provenant de la station d’assainissement de Menzel temime mais aussi, d’eaux non traitées.

“Cette situation a causé la mort de certains animaux et la prolifération de moustiques vecteurs de maladies”. Le FTDS a fait porter la responsabilité de cette situation à l’Office national de l’assainissement au niveau central et régional et au ministère de l’Environnement, mettant l’accent sur l’absence d’une stratégie d’assainissement à long terme dans la délégation de Menzel Temime et sur tout le territoire tunisien, ainsi que sur la gravité de recourir à des solutions de facilité, à l’origine d’un dépassement de la capacité d’absorption des stations d’assainissement.

Les citoyens soulignent que cette catastrophe naturelle se poursuit depuis longtemps en absence de mesures pour mettre fin à cette situation par les autorités concernées dont notamment l’Office de l’assainissement à Nabeul, ainsi que la délégation et la municipalité de Menzel Temime.

Le FTDS a souligné également l’inquiétude des citoyens quant à l’installation de deux canaux d’évacuation des eaux usées au niveau de point kilométrique 2,3 km, de la route de Tazergrane, à cause du dépassement de la capacité d’absorption de la station de pompage n° 2, située sur la même route.