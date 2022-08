El Menzah : Arrestation d’un individu pour le vol de 31 000 dinars

La Brigade de la police judiciaire du District de la sûreté nationale d’El-Menzah a arrêté une personne qui avait volé un sac à main contenant une somme de 31 000 dinars, aux abords d’une agence bancaire à la station de métro “10 Décembre – El Menzah”.

Le suspect avait un casier judiciaire et a fait l’objet d’une perquisition, et le sac a été saisi et l’objet du vol a été confisqué, et en le montrant à la victime, elle l’a reconnu, confirmant que c’est lui qui s’était emparé de son sac et l’avait violemment agressée.

Il a été maintenu en détention et sera poursuivi en justice.