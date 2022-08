Baisse des contaminations à la variole du singe en Europe

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi qu’elle avait remarqué une baisse de 21% du nombre de nouvelles infections à la variole du singe enregistrées la semaine dernière dans le monde, alors que la maladie commençait à ralentir en Europe.

Cependant, l’organisation a souligné une « épidémie majeure » de la maladie sur le continent américain.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « Au début de la flambée de l’épidémie, la plupart des infections signalées se trouvaient en Europe et dans la moindre partie des Amériques. La situation est maintenant inversée, l’Europe représentant moins de 40% du nombre d’infections et les Amériques 60% d’entre elles.

« En Amérique latine en particulier, une sensibilisation insuffisante ou des mesures de santé publique inadéquates, associées à un manque d’accès aux vaccins, entraînent une augmentation de l’épidémie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

La propagation de la variole du singe était auparavant limitée à l’Afrique centrale et occidentale, et s’est propagée depuis mai dans d’autres parties du monde, y compris en Europe et aux États-Unis, et 44 464 cas ont été enregistrés en août dans le monde, dont 13 décès, selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé.