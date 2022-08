La sélection tunisienne de football messieurs a conservé sa 30e place au dernier classement FIFA publié jeudi 25 août par l’instance internationale sur son site officiel.

Au niveau africain, les aigles de Carthage occupent la 3e position, derrière le Sénégal (18e mondial) et le Maroc (23e).

Les changements au sein du Classement mondial FIFA d’août sont certes rares, mais un duo composé de la Mauritanie (107ème, plus 3) et du Botswana (146ème, plus 3) tire tout de même son épingle du jeu.

Dans le Top 50, rien n’a bougé ou presque : le Brésil (1er), la Belgique (2ème, – ) et l’Argentine (3ème,- ) composent toujours le trio de tête, tandis que leurs poursuivants immédiats se suivent dans le même ordre qu’en juin dernier. Seuls la RI Iran (22ème) et le Qatar (48ème), hôte de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, progressent d’une place.

Au-delà du Top 100, outre les Zèbres et les Mourabitounes, le Mozambique (116ème, plus 2) et l’Angola (120ème, plus 2) se replacent, tout comme les Bermudes (168èmes, plus 2), sachant que les nombreuses échéances internationales à venir, en septembre notamment, accoucheront nécessairement de changements plus significatifs.

Le prochain Classement mondial FIFA sera publié le 6 octobre 2022.