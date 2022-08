Recep Tayyip Erdogan rassure Mahmoud Abbas sur l’engagement de la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenu une réunion avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas dans la capitale Ankara.

Il a déclaré que la Turquie rejetait « tout changement » dans le statut de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa, soulignant que les relations avec Israël ne réduiraient pas leur soutien à la cause palestinienne.

Après la réunion, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle Erdogan a exprimé son bonheur d’accueillir Abbas à Ankara, tandis que le président palestinien a remercié la Turquie et ses institutions pour leur soutien à la Palestine.

Abbas est arrivé lundi dans la capitale Ankara pour une visite de trois jours afin de rencontrer des responsables turcs accompagnés d’une délégation.

Ils ont été reçus par le vice-gouverneur d’Ankara, Murat Soylu, et l’ambassadeur palestinien en Turquie, Fayed Mustafa.

Erdogan a expliqué au cours de la réunion qu’il avait discuté avec Abbas et la délégation qui l’accompagnait « des moyens de renforcer davantage les relations turco-palestiniennes », notant que « la Palestine a une place exceptionnelle dans le cœur du peuple turc, et que la Turquie continue de soutenir le peuple palestinien et de soutenir sa cause de la manière la plus forte ».