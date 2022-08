“La Tunisie en Avant” pour un processus participatif dans l’élaboration du code électoral

“La Tunisie en Avant” a appelé mercredi à un “processus participatif” dans l’élaboration du code électoral, au regard de son importance pour les législatives programmées le 17 décembre prochain.

Pour rappel, le président de la République avait annoncé le 18 août en cours à l’occasion de la promulgation de la Constitution de la nouvelle République, que la loi électorale ne tardera plus à être publiée.

Dans une déclaration, à l’issue de la réunion élargie de son secrétariat général, la formation politique estime que la démarche participative doit être effective et assurer un climat favorable à l’organisation d’élections transparentes et loyales qui rompent avec l’argent sale et tous les moyens visant à influencer le vote et à manipulateur les électeurs.

“La Tunisie en Avant”, appelle à l’application des articles relatifs aux institutions de l’Etat et aux aspects sociaux, à la lumière du contexte difficile que vit dans le pays.

Le mouvement a par ailleurs, dénoncé l’ingérence étrangère, les Etats Unis d’Amérique particulièrement, dans les affaires internes du pays. Une ingérence encouragée par l’attitude de certaines parties, regrette la même source.

Le parti souligne dans sa déclaration, la nécessité d’œuvrer en vue de faire réussir les évènements d’envergue que la Tunisie abritera au cours de la prochaine période à savoir la TICAD 8 et le Sommet de la francophonie.