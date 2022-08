L’Union syndicale régionale de Tunis a annoncé, ce mardi 23 août 2022, qu’il a été décidé, à l’issue de la séance de conciliation qui s’est tenue au siège du gouvernorat de Tunis, de reporter la grève des personnels et techniciens de l’administration et de la production à la télévision nationale, prévu les 26 et 27 août, aux 27 et 28 septembre, en s’engageant à activer le procès-verbal de l’accord du 23 août.