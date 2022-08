L’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’État dénonce

L’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’État a rapporté avec « un étonnement total » l’invitation du « prédicateur extrémiste égyptien et membre dirigeant du parti salafiste égyptien Nour, Sherif Taha Younis, qui a donné une conférence samedi dernier au Palais des Sciences de Monastir, avec la participation d’associations suspectes, devant un groupe de religieux extrémistes radicaux, avec une présentation de livres extrémistes des frères musulmans ».

Dans un communiqué, l’Observatoire national de défense de la civilité de l’État a fermement condamné la manifestation, qu’il considérait comme « contraire aux principes de civilité de l’État tunisien et aux valeurs de la modernité ».

Il s’est également demandé si les autorités administratives et de sécurité, en particulier le ministère de l’Enseignement supérieur, avaient autorisé la manifestation, ou si elle avait été réalisée à l’initiative personnelle du directeur du Palais des Sciences « connu pour son affiliation politique »?

L’Observatoire a appelé avec insistance le Président de la République à mettre fin à l’activité des associations terroristes, à commencer par la fermeture du siège de « l’Association des savants musulmans » connue sous le nom du QG de Karadhaoui, qui est classé comme terroriste dans de nombreux pays du monde.

Il a rappelé que le Palais des Sciences de Monastir était un établissement public relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et avait été conçu pour diffuser une pensée critique sophistiquée basée sur la science moderne et non pour diffuser des discours réactionnaires et promouvoir des idées extrémistes.