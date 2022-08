La Tunisie Qui Gagne : Ces brillants mathématiciens tunisiens

Dans les pas d’illustres prédécesseurs! titre Elyès Jouini un post sur les illustres mathématiciens tunisiens, dont plus récemment Nader Masmoudi!

“Après avoir obtenu le prix Fermat en 2017, Nader Masmoudi, ancien élève de Ecole normale supérieure (Ulm) et docteur en mathématiques appliquées de l’Université Paris-Dauphine vient d’être élu à l’American Academy of Arts and Sciences. Avant lui, Mohamed-Salah Baouendi, Allah yarhmou, et Roger Temam, brillants mathématiciens tunisien ou d’origine tunisienne, avaient également été élus, en 2005 pour le premier et en 2014 pour le second, membres de cette académie.

Nader occupe la Chaire Schlumberger au très prestigieux Institut des hautes études scientifiques, l’IHES où, performance unique au monde, 7 des 10 professeurs permanents ont obtenu le graal des mathématiciens, la médaille Fields, et où évolue également un autre brillant normalien mathématicien tunisien, Ahmed Abbes.

Et comment ne pas évoquer, à cette occasion, la mémoire du premier lauréat du prix Fermat en 1989, un autre normalien mathématicien tunisien, Abbas Bahri, allah yarhmou. On lui doit notamment le théorème de Bahri-Lions dont le co-auteur, Pierre-Louis Lions (médaille Fields 1994), a dirigé la thèse de Nader.

Nader inscrit ainsi sa trajectoire dans la lignée de ces illustres prédécesseurs.

Souhaitons lui la même reconnaissance que celle d’Yves Meyer, normalien mathématicien ayant grandi à Tunis et dont les travaux ont été salués par le prix Abel en 2017, le « Nobel » des mathématiciens!

Photos dans l’ordre d’apparition dans le texte ci-dessus.

Dans la grande famille des illustres mathématiciens tunisiens, je pourrais également citer Alain Bensoussan, membre de l’Academie des sciences (France) et qui a notamment présidé le Centre national d’études spatial. Il y a succédé à Jacques-Louis Lions, normalien, géant des mathématiques, membre de diverses académies dont celle dans laquelle Nader vient d’être élu, et père de Pierre-Louis Lions mentionné ci-dessus et notamment co-auteur de Abbas et directeur de thèse de Nader.