Manchester United est sur le point d’engager le milieu de terrain brésilien du Real Madrid, Casemiro, pour un montant de 59 millions de livres sterling (environ 70 M EUR), selon

plusieurs médias vendredi.

La BBC et le journal en ligne The Athletic rapportent que United va

débourser une première tranche de 60 millions d’euros et faire de

l’international brésilien l’un des joueurs les mieux payés de Premier

League, avec un contrat de quatre ans assorti d’une option pour une saison

supplémentaire.

Le club anglais a besoin de se renforcer après le début calamiteux du

règne du Néerlandais Erik ten Hag, avec deux défaites contre Brighton (2-1)

et à Brentford (4-0). Il pointe à la dernière place de la Premier League

pour la première fois en 30 ans, alors que se profile la venue de Liverpool

à Old Trafford lundi prochain.

Même si les négociations avancent bien ce week-end, il est peu probable

que Casemiro soit enregistré à temps pour ce choc. L’absence de recrues d’envergure chez les “Red Devis” est en partie responsable de ces défaites humiliantes.

En outre, le club mancunien doit faire face à la fronde de sa mégastar

Cristiano Ronaldo qui a exprimé ses envies de départ et a séché la reprise

des entraînements en juillet, puis la tournée en Asie et Australie.

Toutefois, aucun bon de sortie ne lui a été accordé, même si les rapports

entre le quintuple Ballon d’Or et son entraîneur se tendent de plus en

plus.

L’arrivée du milieu défensif de 30 ans, vainqueur de trois titres de Liga

et cinq Ligues des champions en neuf ans sous les couleurs du Real, serait

un renfort de poids dans un effectif qui n’a été renforcé jusqu’à présent

que par Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia.

Le Real Madrid qui a enregistré cet été la signature d’Aurélien Tchouameni

pour une somme avoisinant les 100 M EUR ne serait pas contre un départ de

Casemiro qui formait jusqu’à présent un formidable trio avec Luka Modric et

Toni Kroos dans son entrejeu.