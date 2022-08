Bizerte : le marché alimenté par 430 mille litres d’huile végétale subventionnée

Le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Bejaoui a indiqué, jeudi, qu’au cours de la première quinzaine du mois d’août courant, 430 mille litres d’huile végétale subventionnée ont été introduites sur le marché local.

La même source a souligné à l’Agence TAP, que l’opération de distribution de 21 mille litres d’huile a été supervisée par les unités de contrôle économique en vue d’une répartition équitable entre toutes les délégations et les localités du gouvernorat, notant qu’une deuxième mesure de contrôle post-distribution est effectuée pour prévenir les pratiques de spéculation.

A noter que, depuis le mois d’août courant et jusqu’au 18 du même mois, les agents de contrôle économique à Bizerte sont parvenus à saisir 1337 litres d’huile végétale subventionnée sur les circuits non contrôlés et à relever 14 infractions économiques qui concernent particulièrement la spéculation et le refus de vente.