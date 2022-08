Jendouba : Incendies simultanés dans plusieurs délégations

Plusieurs incendies se sont déclenchés simultanément, mercredi après-midi, dans les délégations de Tabarka, Ain Draham, Fernana, Oued Mliz et Ghardimaou (Gouvernorat de Jendouba) et à Nefza et Ouechtata (Gouvernorat de Béja), atteignant un certain nombre de zones résidentiels.

Selon des témoins oculaires, nombre d’habitants dans ces régions ont été obligés d’évacuer les lieux et de tenter d’éteindre les feux avant l’arrivée des agents de la protection civile et des gardes forestiers.

Le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, qui s’est rendu sur les lieux, a indiqué à l’Agence TAP, que l’intervention des équipes de la Protection Civile et des agents forestiers a contribué à réduire l’ampleur des incendies qui ont ravagé le périmètre de certaines habitations, notant que la majorité des feux ont été maitrisés.

De son côté, le commissaire régional au développement régional à Jendouba, Abdeljlil Afli, a fait savoir que les pompiers sont actuellement aux prises avec trois foyers de feu situés dans des zones forestières non habitées, privilégiant la piste criminelle derrière ces sinistres qui ont eu lieu d’une manière simultanée dans les deux gouvernorats de Béja et Jendouba.