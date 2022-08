L’Agence nationale de sécurité informatique (ANSI) met en garde contre une nouvelle vague de phishing (hameçonnage) sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui vise à piéger les internautes en créant de faux formulaires attribués à des banques ou des institutions financières, lit-on dans la communiqué publié mardi 16 août 2022 sur Facebook.

L’ANSI insiste sur la nécessité de s’assurer de l’authenticité des pages Facebook professionnelles en inspectant le badge de vérification “bleu”.

Et en cas de doute, il faut contacter les entreprises pour s’assurer de la fiabilité et de la véracité des jeux, des concours et des annonces publiées avant d’y participer.

L’ANSI recommande d’installer les extensions “web of trust WOT”, “nettcraft” et “abdlockplus” dans le navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.