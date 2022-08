La Tunisie a présenté, dimanche 14 août 2022, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la République d’Egypte, suite à l’incendie qui s’est déclaré à l’Eglise ” Abou Sifine” El Gizah, dans le quartier d’Imbaba et qui a fait 41 morts et des dizaines de blessés, selon le bilan préliminaire du ministère de la Santé égyptien.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a exprimé son soutien inconditionnel à l’Egypte et à son peuple frère, priant le Tout Puissant d’accorder son infinie miséricorde aux victimes, d’apporter patience et réconfort aux familles endeuillées et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.