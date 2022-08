Le comité directeur du Club Africain a décidé de tenir, jeudi prochain à Tunis, son Assemblée générale évaluative et extraordinaire pour la révision des statuts du club.

Selon la page officielle du club, l’AG évaluative débutera à 09h00 avec la lecture du rapport moral et financier, tandis que l’AG extraordinaire commencera à 14h00 et comprendra la présentation du projet par le président de la commission de réécriture du statut et le vote sur l’ensemble du projet (par oui ou par non).

Le club ajoute que l’approbation du statut se fera dès l’obtention de la majorité (50% + 1) des voix des personnes présentes.

En cas d’absence de quorum (50% + 1), l’AG évaluative ou extraordinaire sera reportée d’une heure après l’heure prévue.