JEUX : Entre deux films il est également possible de jouer sur Netflix

Depuis quelques mois Netflix s’est incrusté dans les jeux en proposant un catalogue de jeux gratuits pour les abonnés. Le lancement du jeux est assez intuitif, il suffit de disposer d’un smartphone ou d’une tablette sous Android ou sous IOS.

Le graphisme est intéressant et certains jeux sont bluffant, j’ai aimé joué aux jeux de dominos sur une grande tablette.

Netflix est entrain d’enrichir sa collection de jeux, avec l’arrivée de jeux comme le jeu tactique Into the Breach , le jeu physique Poinpy , Moonlighter ou encore Before Your Eyes.

Liste des jeux actuellement disponibles sur Netflix :

Arcanium

Asphalte Xtreme

Sous vos yeux

Boules de quilles

Explosion de carte

Dominos Café

Nains de donjon

Dragon vers le haut

Chatons explosifs

Hextech Mayhem

Dans la brèche

Into the Dead 2

Tricots

Rue Krispee

Mahjong Solitaire

Clair de lune

Poinpy

Chasseurs de reliques

Stranger Things 3