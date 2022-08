Le duo Moncef Dhouib et Lamine Nahdi annule les spectacles de “Nmout Alik”

Moncef Dhouib, metteur en scène du one man show “Nmout alik”, a annoncé l’annulation de tous les spectacles de Lamine Nahdi programmés pour cet été.

Le duo précise dans un communiqué que «compte tenu de l’ambiance tendue et haineuse provoquée par un traitement journalistique non professionnel de la pièce “Nmout 3lik”, présentée au festival international de Carthage dans la nuit du 29 juillet, et de tout ce qui en a résulté. En raison de l’agitation causée par cette campagne, qui pourrait avoir un impact négatif sur le public et entraîner des dégâts financiers pour les festivals qui ont programmé cette pièce, nous avons décidé d’annuler les spectacles programmés durant cet été afin que nous puissions évaluer ce qui s’est passé», précise le communiqué.