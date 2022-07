Des soldats américains se déploient en Tunisie pour African Lion

Des techniciens de neutralisation des explosifs et munitions de l’armée américaine ont récemment été déployés en Tunisie pour l’exercice African Lion en soutien à la Southern European Task Force-Africa, a rapporté le 27 juillet le site officiel de l’US Army.

Des soldats de la 754th Ordnance Company (EOD) basée à Fort Drum, à New York, ont participé au plus grand exercice annuel du Commandement américain pour l’Afrique.

L’exercice multinational a réuni des troupes des États-Unis, du Brésil, du Tchad, de France, d’Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. L’exercice de la force opérationnelle interarmées s’est déroulé au Maroc, au Ghana, au Sénégal et en Tunisie et comprenait une opération conjointe d’entrée par effraction aéroportée, un exercice combiné de tir réel, un exercice maritime, des opérations aériennes et un exercice chimique, biologique, radiologique et nucléaire, précise notre source.