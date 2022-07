Macron se rend en Afrique pour un voyage dans trois pays

Le président français Emmanuel Macron a entamé lundi 25 juillet une tournée dans trois pays d’Afrique.

La visite de quatre jours au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau est le premier voyage diplomatique du dirigeant français hors d’Europe depuis sa réélection, montrant à quel point l’Afrique figure en bonne place sur la liste des priorités de l’ancienne puissance coloniale.

Au programme, des défis communs tels que la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le changement climatique. Mais Macron discutera également des conséquences du conflit en Ukraine, telles que la flambée de l’inflation et du coût de la vie et une probable crise alimentaire due à l’arrêt des principales exportations ukrainiennes de blé, d’orge et d’huile de tournesol.