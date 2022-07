Les Syriens indignés par le film de Jackie Chan tourné sur les décombres de leurs maisons

Dans une ville fantôme désertée depuis 2018, et au milieu des décombres de bâtiments détruits après de nombreuses années de bombardements, Jackie Chan a choisi le quartier de Hajar al-Aswad (Pierre noire) à Damas comme lieu de tournage de son nouveau film, “Opération à domicile”, ont rapporté des médias syriens le 23 juillet.

La tournage a provoqué la colère de nombreux Syriens qui ont perçu cela comme une exploitation de la tragédie d’un peuple martyrisé.

Selon le site Web Digital Studio Me, le film est produit par Chan, avec le studio de production Emirati Art Makers.

Le réalisateur du film, Song Yinxi, a déclaré à Digital Studio Me en octobre 2021 que Home Operation tourne autour du début de la guerre civile yéménite en 2015 et raconte l’histoire de la façon dont la Chine a évacué plus de 600 ressortissants, ainsi que plus de 200 ressortissants d’autres pays pendant cette période. Le film se concentre également sur le processus d’évacuation à l’étranger, selon Song.

Un ancien habitant du quartier d’al-Thawra à Hajar al-Aswad qui a fui en 2018 vers le nord-ouest de la Syrie a déclaré à Al-Monitor : « Je vis ici avec mes enfants dans une tente, sous le soleil brûlant. Ma plus grande préoccupation est de nourrir ma famille. Pendant ce temps, mon ancienne maison et les rues de mon quartier se sont transformées en décor de cinéma. C’est triste.”