Tennis-Classement WTA : La Tunisienne Ons Jabeur toujours 5ème

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, finaliste du tournoi de Wimbledon 2022, a conservé son 5e rang au classement WTA publié lundi après avoir été 2e mondiale il y a deux semaines de celà.

Aucun point, rappelle-t-on, n’avait été attribué dans l’édition 2022 du prestigieux tournoi sur gazon.

Jabeur avait, également, perdu donc les 430 points de son quart de finale à Wimbledon en 2021, sans en gagner aucun.

A noter, en outre, que la tenniswoman tunisienne a été décoré à son retour au pays par le président de la République, Kais Saied, des insignes de Grand officier de l’ordre national du mérite sportif.

Le classement mondial est dominé par l’intouchable Polonaise Iga Swiatek.

Pas de grands changements dans le top 10 avec notamment l’Américaine Jessica Pegula qui monte d’un cran, de la 8e à la 7e place, le meilleur classement de sa carrière.

Les gros changements interviennent plus loin, avec la Croate Petra Martic qui, à la faveur de son titre à Lausanne, bondit de 30 places et se retrouve 55e mondiale, et l’Américaine Bernarda Pera qui, lauréate du tournoi de Budapest, gagne 49 places et entre dans le Top 100 (81e).

Classement WTA:

1. Iga Swiatek (POL) 8336 pts

2. Anett Kontaveit (EST) 4326

3. Maria Sakkari (GRE) 4190

4. Paula Badosa (ESP) 4030

5. Ons Jabeur (TUN) 4010

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3267

7. Jessica Pegula (USA) 3087 (+1)

8. Danielle Collins (USA) 3022 (-1)

9. Garbine Muguruza (ESP) 2886

10. Emma Raducanu (GBR) 2717

