L’attaquant polonais Robert Lewandowski s’est dit lundi sur Barça TV “enthousiaste” après son transfert du Bayern Munich au FC Barcelone, qu’il veut “aider à retrouver les sommets et à remporter le plus de titres possibles”.

“Je suis enfin là. Je suis ravi d’être au Barça”, a poursuivi sur le média du club catalan le buteur, qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers à Miami où le FC Barcelone entame cette semaine une tournée américaine avec au programme quatre matches, contre l’Inter Miami FC mercredi à Miami, le Real Madrid dimanche à Las Vegas, la Juventus Turin le 27 juillet à Dallas et les New York Red Bulls le 31 juillet près de New York.

“Les derniers jours ont été longs, mais finalement un accord a été trouvé. Je suis prêt à relever ce nouveau défi”, a ajouté la star de 33 ans.

“J’ai toujours voulu jouer en Liga et dans les grandes équipes, donc le Barça constitue une belle opportunité pour moi”, a encore déclaré Lewandowski sur la chaîne de télévision du Barça. “Je suis là pour aider le Barça à retrouver les sommets et à remporter le plus de titres possibles”.

Le dernier titre national de Barcelone remonte à 2019 et sa dernière victoire en Ligue des champions date de 2015.

Samedi, le Bayern Munich avait annoncé avoir conclu un accord avec Barcelone en vue du transfert en Catalogne de son attaquant vedette, mettant fin à deux mois d’interminables négociations entre les deux clubs pour la venue à Barcelone du joueur, au Bayern depuis 2014.

Selon la presse, le Barça va verser 45 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus éventuels au Bayern pour libérer Lewandowski de sa dernière année de contrat et l’engager pour quatre ans.

L’attaquant polonais est la quatrième recrue estivale du FC Barcelone, après Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et Raphinha (Leeds), recruté pour 70 millions d’euros. Le club a en outre prolongé le contrat d’Ousmane Dembélé, qui s’est engagé jusqu’en

2024.