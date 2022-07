Le ministère du Commerce et du développement des exportations a indiqué, samedi, que le sucre subventionné destiné à la consommation familiale est disponible en quantités suffisantes sur le marché qui pourraient répondre aux besoins dans les différentes régions et mettre fin à la pression ressentie en matière d’approvisionnement.

Il a précisé, dans un communiqué, qu’il va oeuvrer à assurer une meilleure distribution de ce produit avec le contrôle requis pour garantir l’approvisionnement régulier du marché.

En ce qui concerne la farine subventionnée consacrée à la fabrication du pain et destinée à la consommation familiale, les mesures nécessaires ont été déjà prises pour faire face à la hausse de la demande au cours de la saison estivale, a ajouté le département du Commerce.

Le ministère a rappelé tous les intervenants dans les circuits de distribution des produits de base subventionnés à respecter les règles de transparence et d’intégrité des transactions commerciales et d’éviter toute infraction des lois et des lois en vigueur. Les spéculateurs et les contrevenants sont passibles des sanctions les plus lourdes, prévient le ministère du Commerce.