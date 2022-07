Le Kef : Grande dynamique au poste frontalier de Sakiet Sidi Youssef

La circulation des passagers et véhicules au niveau du poste frontalier de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef) a connu, vendredi 15 juillet 2022, une grande dynamique après la réouverture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie, fermées depuis plus de 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Plusieurs voyageurs algériens sont arrivés tôt ce matin dans les villes de Sakiet Sidi Youssef et Kalaat Snène où les autorités sécuritaires et douanières étaient présentes en nombre en vue de faciliter leur entrée et leur fournir les prestations nécessaires.

A cette occasion, et en présence des cadres régionaux et du gouverneur du Kef, Mokhatar Nefzi, un programme d’animation a été organisé par plusieurs organisations locales dans l’objectif de réserver un accueil chaleureux aux passagers algériens.

