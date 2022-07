La Tunisie est prête à garantir la fluidité et la sécurité du trafic entre la Tunisie et l’Algérie après la réouverture, vendredi, 15 juillet 2022, des frontières terrestres entre les deux pays, a indiqué le ministre du Tourisme Mohamed, Moez Belhassine.

Cette réouverture des frontières après une fermeture de plus de deux ans à cause de la pandémie du Coronavirus, “est un événement important qui vient répondre à la demande d’un grand nombre d’Algériens et de Tunisiens”, a ajouté Belhassine, lors d’une visite effectuée vendredi au poste frontalier à Melloula à Tabarka, accompagné du ministre du Transport Rabii Majidi.

Lors de ce déplacement effectué pour pour s’informer des conditions d’accueil des Algériens à l’entrée en Tunisie, le ministre a fait savoir que le gouvernement a présenté récemment un plan opérationnel pour inciter et relancer le secteur touristique dans les zones frontalières, notamment la région de Tabarka et Ain Drahem. L’objectif de ce plan est de mettre en valeur le potentiel historique, environnemental et culturel de ces régions et de répondre aux attentes des peuples tunisien et algérien.

De son coté, le ministre du Transport a souligné que l’enregistrement de nouvelles contaminations par la COVID-19 a nécessité la coordination entre les autorités tunisiennes et algériennes pour appliquer les protocoles sanitaires et les unifier pour éviter les risques de propagation du virus, appelant à faire preuve de vigilance.

La Tunisie prévoit d’accueillir cette saison, environ deux millions de touristes algériens.

Le poste frontalier de Melloula compte parmi les plus grands postes frontaliers terrestres entre la Tunisie et l’Algérie. En juillet 2019, plus de 14 mille algériens ont passé, en une seule journée, par ce point frontalier pour entrer en Tunisie.

L’ouverture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie a été décidée par le président Kais Saied et son homologue algérien Abdelmajid Tebboun, le 5 juillet 2022.