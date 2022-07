Ons Jabeur reçu à la Kasbah (Vidéo et photos)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu à la Kasbah, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, son entraîneur, Issam Jallali et son préparateur physique et époux, Karim Kamoun, et ce en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, et les parents d’Ons Jabeur.

Bouden a salué l’exploit historique réalisé par Ons Jabeur qui est devenue récemment la première joueuse arabe et africaine à atteindre la finale d’un tournoi du Grand-Chelem.

Ons Jabeur est un exemple à suivre pour les jeunes et une fierté pour la femme tunisienne. Elle a, également, considéré que Ons Jabeur a apporté la joie à tous les Tunisiens et elle a hissé le drapeau national très haut, dans des compétitions internationales.

De son côté, la championne tunisienne a remercié Najla Bouden pour cet accueil qui lui donne plus de motivation pour réaliser ses objectifs et atteindre la première place mondiale qui reste son premier objectif et son ambition.