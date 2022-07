Les activités secrètes du géant des taxis Uber révélées

Le géant des taxis Uber a cherché à conclure des accords secrets avec les gouvernements et a tenté de contrecarrer les enquêtes policières dans plusieurs pays, des documents divulgués par le géant des taxis. Ses activités, découvertes par The Guardian, auraient eu lieu alors que l’entreprise était accusée d’évasion fiscale et de priver les chauffeurs de leurs moyens de subsistance.

Un cache de plus de 124 000 e-mails, SMS, présentations d’entreprise et autres documents internes de 2013 et 2017 a été obtenu par The Guardian et partagé avec une quarantaine de médias. Les rapports sur ce qui a été surnommé les “Uber Files” ont été publiés pour la première fois dimanche 11 juillet.