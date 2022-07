Cycle préparatoire aux études d’ingénieurs : Les résultats seront disponibles via SMS

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce, lundi, que les nouveaux bacheliers (Bac 2022) qui se sont portés candidats au cycle préparatoire aux études d’ingénieurs en France, à l’Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques (IPEST) de la Marsa ainsi qu’aux universités allemandes et françaises peuvent obtenir leurs résultats via le service SMS.

Selon un communiqué du ministère, les candidats peuvent s’inscrire à ce service à partir de dimanche 10 juillet courant en envoyant un SMS au numéro 85000 contenant OR puis espace puis le numéro d’inscription au baccalauréat.

Les résultats devraient être annoncés via SMS et sur le site www.orientation.tn demain mardi le 12 juillet à partir de 12h.