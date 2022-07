Le journal américain, “The New York Times” , a déclaré le 8 juillet que les frappes inquiétantes du virus Covid continuent d’émerger des souches mutées Omicron, et chaque sous-souche est plus contagieuse que la précédente.

Quelques semaines seulement après que le sous-composant BA.2 d’Omicron ait dominé la plupart des États-Unis et dans de nombreux autres pays, les mutants BA.4 et BA.5 se sont installés aux États-Unis, apparaissant dans plus de 70% des échantillons prélevés.