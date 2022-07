Dans la première demi-finale entre l’Allemande Tatjana Maria et la Tunisienne Ons Jabeur, le match vient de se terminer au profit de Ons jabeur par 6-2, 3-6, 6-1.

Ons Jabeur se retrouve ainsi et pour la première fois en finale d’un Grand Chelem, celui de wimbledon.

Ons the way to a first Grand Slam final 🇹🇳@Ons_Jabeur defeats Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/tnNObItxw3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022