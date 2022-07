Invalidation des listes électorales : Le mouvement Ennahdha dénonce un “affaire éminemment politique”

Le chef du bureau juridique du mouvement Ennahdha, Zeineb Brahmi, a déclaré que “la décision de la section régionale de la cour des comptes prononçant l’invalidation des listes électorales du mouvement Ennahdha lors des élections législatives de 2019 dans nombre de circonscriptions du centre et sud-ouest et de priver les membres des deux partis de participer aux élections pendant cinq ans est une affaire éminemment politique et non judiciaire.

Lors d’un point de presse tenu, jeudi, le mouvement Ennahdha a affirmé que le dossier du financement étranger du mouvement a été soulevé à dessein de faire distraire l’attention de l’opinion publique d’un même dossier soulevé pour le président de la République.

La cour des comptes a été saisie des listes électorales du mouvement Ennahdha, a-t-elle rappelé, affirmant que la décision de clôture d’instruction a abouti au fait que le contrat évoqué dans l’affaire du lobbying n’était pas conclu dans le cadre d’un accord écrit ou le résultat d’un échange de courriers officiels”.

Un tel constat laisse à dire que l’affaire est éminemment politique et que l’objectif la sous-tendant est de viser le mouvement Ennahdha, mettant en garde contre une possible contradiction au niveau des jugements de la cour des comptes si le mouvement Ennahdha sort blanchi dans cette affaire.

Brahmi a par ailleurs regretté l’indifférence de “l’autorité putschiste” face au traitement de ce dossier, soulignant que le seul souci de celle-ci à l’heure actuelle est de préparer la période post-référendum sur la constitution et que “l’objectif ultime de ces procès et n’est pas de faire éclater la vérité mais plutôt d’interdire les candidatures des membres du mouvement”.

Revenant sur les rebondissements de l’affaire du président du mouvement Ennahdha et ses relations présumées avec le dossier “Instalingo” et l’association “Namaa”, elle a précisé que le mouvement respecte les décisions rendues par la justice, niant toute implication du président du mouvement dans ces affaires.