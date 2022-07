Le temps persiste chaud jeudi, avec des températures maximales comprises entre 32 et 38°C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 39 et 45 °C dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Des cellules orageuses sont attendues l’après-midi sur les hauteurs avec pluies localement denses et chute de grêles par endroits. Ces pluies concerneront les localités Est du nord et du centre en fin de journée.

Vent faible à modéré d’une vitesse atteignant 40 km/h prés des côtes. Mer peu agitée à agitée dans le nord.