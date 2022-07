Tunisie : Signature d’un accord de partenariat sur la mise en place du service ” MOBILE ID”

Un accord de partenariat sur la mise en place du service de l’identité numérique sur le mobile ” MOBILE ID “, a été signé, vendredi, lors d’une séance de travail, entre le ministère des Technologies de la communication, l’Agence nationale de certification électronique et les opérateurs de réseau public des télécommunications.

Ce nouveau service va permettre de renforcer les solutions de confiance numérique en Tunisie, et ce, en mettant à la disposition du citoyen un nouvel outil simple et sécurisé d’utilisation lui permettant d’accéder à tous les services numériques et d’avoir en outre une signature numérique, selon un communiqué, publié samedi par le ministère des technologies.

Selon le cadre juridique et contractuel de ” MOBILE ID “, les opérateurs du réseau public des télécommunications se chargeront d’introduire ce service parmi les prestations présentées aux clients, ainsi que de vérifier l’identité du citoyen et les numéros de carte d’identité nationale et les données déposées par le citoyen en ligne dans le système mis en place à cet effet.

Le même cadre, prévoit, le développement par le Centre national de l’informatique (CNI) de la plateforme dédiée à ce service et de travailler avec les différents intervenants dans ce projet (les opérateurs de réseau public des télécommunications, l’Agence nationale de certification électronique) pour la numérisation du service ” MOBILE ID “.

L’Agence nationale de certification électronique sera chargée d’émettre un certificat électronique spécifique au citoyen demandeur du service.