La Coalition “Soumoud” a annoncé, samedi, qu’elle avait décidé de voter contre le projet de constitution qui sera soumis au référendum le 25 juillet courant. La coalition a précisé lors d’une conférence de presse tenue à Tunis que le texte de la constitution, publié jeudi 30 juin 2022 au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), “ne favorise pas l’instauration d’un Etat de droit et ne consacre pas les principes généraux de la démocratie, qui sont essentiellement la séparation des pouvoirs et leur équilibre, la garantie du pluralisme, l’alternance pacifique au pouvoir et la protection des libertés publiques et individuelles.”

A cet égard, le coordinateur de la coalition, Houssem El-Hami, a expliqué que la coalition participera à la campagne référendaire qui débutera le 3 juillet et appellera à voter massivement par un “non”.

L’objectif, a-t-il fait savoir, “n’étant pas de renverser le système du 25 juillet mais plutôt d’assurer une voie de transition démocratique à la Tunisie et ne pas passer d’un système semi-parlementaire hybride à un système présidentialiste dans lequel le président de la République s’arroge de tous les pouvoirs.” Il est à noter que la Coalition “Soumoud” avait boycotté la participation au dialogue national mais avait annoncé qu’elle envisage participer à la campagne référendaire et qu’elle se prononcera sur le teneur du projet de la nouvelle constitution dès sa publication au JORT.