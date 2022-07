L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée pour l’ensemble des 28 matchs de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022, pour la première fois dans l’histoire du tournoi, a annoncé la CAF samedi.

Le coup d’envoi de la CAN féminine sera donné ce samedi 2 juillet avec le match d’ouverture entre le Maroc et le Burkina Faso prévu au Complexe

Sportif de Rabat à 21h30.

L’implémentation complète de la VAR lors d’événements clés de la CAF était une priorité pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors de sa prise de fonction l’année dernière, souligne l’instance africaine.

“C’est un pas audacieux dans la bonne direction. Le football féminin se développe en Afrique et il est important que nous adoptions les dernières

tendances et technologies pour améliorer le jeu. Nous avons certaines des meilleures arbitres du continent au Maroc et leur formation ainsi que leur développement sont essentiels pour nous.”, a déclaré Eddy Maillet, le directeur des arbitres de la CAF.

” Quatre arbitres féminins, notamment Salima Mukasanga du Rwanda, Carine Atemzabong du Cameroun, Fatiha Jermoumi et Bouchra Karboubi du Maroc, faisaient partie du corps arbitral de la CAN 2021 au Cameroun.

Elles y ont d’ailleurs fait un travail incroyable. En utilisant la VAR pour tous les matches de la CAN Féminine, nous poursuivons sur notre lancée qui est celle de la progression et du développement du niveau du football féminin de la CAF”, La VAR a été utilisée notamment pour les 52 matches de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun , lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF 2021/22, ainsi que lors de la dernière phase des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 (10 derniers pays), à domicile et à l’extérieur.