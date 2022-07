Des vents relativement forts seront enregistrés cette nuit près des côtes, avec une vitesse de 40 km/h, alors que la mer sera généralement agitée, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM a ajouté que le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, après avoir enregistré localement des orages surtout dans le gouvernorat de Kasserine. Les températures, quant à elles, oscilleront entre 26 et 30 °c dans les régions côtières et entre 30 et 34°c dans le reste des régions, sans omettre les régions de Borma et Borj El Khadhra où les températures atteindraient les 38°c.