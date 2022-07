Kissinger décrit 3 scénarios possibles pour la fin du conflit en Ukraine

Le diplomate américain à la retraite, Henry Kissinger, a déclaré dans une interview au magazine “The Spectator” le 30 juin : “Si la Russie s’arrête au point où elle est arrivée jusqu’à présent, elle envahira 20% de l’Ukraine, la plus grande partie du Donbass, la principale zone industrielle et agricole, et une partie des terres sur la côte de la mer Noire. Et si ça s’arrête, à ce moment-là, ce serait une victoire pour elle.

Il a ajouté: “Le rôle de l’OTAN (dans un tel cas) ne sera pas aussi important qu’on le pensait dans le passé”.

Il a ajouté que le deuxième scénario est une tentative « d’expulser » la Russie des territoires qu’elle a saisis dans son opération militaire, y compris la Crimée.

Si les actions militaires se poursuivent, “le risque que (l’Occident) entre en guerre directe avec la Russie augmentera”.

Il a souligné que le troisième scénario est un retour à ce qu’il était avant le 24 février, ajoutant que dans ce cas, l’Ukraine sera réarmée et qu’elle sera étroitement associée à l’OTAN ou pourrait être membre de l’alliance à l’avenir.

Il a enfin ajouté que ce scénario suppose que le conflit soit gelé pendant une certaine période.