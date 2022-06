La Turquie veut des dizaines d’extraditions de Kurdes après l’accord de l’OTAN Par : Kamel Nyari

La Turquie a identifié 33 personnes qu’elle souhaite extrader de Suède et de Finlande et redoublera d’efforts pour les mettre en détention après avoir signé un protocole d’accord avec les pays nordiques, a déclaré mercredi 29 juin le ministre de la Justice Bekir Bozdag aux médias. “Les dossiers de six membres du PKK et de six membres du FETO attendent en Finlande, tandis que ceux de 10 membres du FETO et de 11 membres du PKK attendent en Suède “, a déclaré le responsable cité par l’agence de presse Anadolu. “Nous écrirons à nouveau sur leur extradition après l’accord et leur rappellerons.”