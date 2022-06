France : Bataclan, Salah Abdeslam condamné pour terrorisme. 19 des 20 accusés reconnus coupables

Un tribunal français a reconnu le 29 juin 19 hommes coupables de crimes liés au terrorisme pour les attentats terroristes de l’État islamique au théâtre Bataclan, dans des cafés parisiens et au stade national français. Ceux du 13 novembre 2015 sont les attentats terroristes qui ont fait le plus de victimes dans l’histoire de France en temps de paix et ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Le juge Jean-Louis Peries a rendu le verdict ce soir dans un tribunal entouré de mesures de sécurité sans précédent, clôturant un procès de 10 mois, aux caractéristiques exceptionnelles.

Salah Abdeslam , seul survivant des commandos terroristes a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, qui est la peine la plus lourde qui puisse être prononcée dans le système judiciaire français.