Huit anciens bâtonniers de l’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT) ont appelé leurs collègues les avocats, qui ont déposé une plainte en référé contre l’actuel bâtonnier de l’ordre, Ibrahim Bouderbala, à “renoncer à cette action sans délai et à prévilégier le dialogue pour résoudre les différends et préserver l’unité et l’indépendance de la profession d’avocat”.

La semaine dernière, un Collectif d’avocats avait déposé une plainte en référé, aux fins de désigner des “mandataires de justice” parmi les anciens bâtonniers pour convoquer l’assemblée générale ordinaire et élective et superviser les élections du bâtonnat et du conseil de l’ordre et des sections régionales.

Dans un communiqué publié, mardi, les anciens bâtonniers Lazhar Karoui Chebbi, Abdelwaheb Behi, Béchir Essid, Abdessatar Ben Moussa, Abderrazek Kilani et Chawki Tabib, Fadhel Mahfoudh et Ameur Mehrzi ont mis en garde contre la gravité de cette affaire sur ” la cohésion, l’unité, la solidarité et le prestige du corps des avocats”, appelant à “ne pas faire traîner la justice et les autres parties ou autorités dans les affaires internes de l’ordre”.

Il est à noter que le bâtonnier des avocats avait décidé, le 6 juin 2022, de convoquer une assemblée générale ordinaire le samedi 10 septembre 2022, et une session plénière électorale au dimanche 11 septembre 2022