FC Cologne : Prolongation avec Skhiri ? Türoff y croit Par : Kamel Nyari

Le FC Cologne envisage une prolongation de contrat pour Ellyes Skhiri. De cette façon, un départ gratuit imminent à l’été 2023 devrait être évité. Depuis un an, la question se pose de savoir combien de temps Ellyes Skhiri continuera à jouer pour le FC Cologne. Le milieu de terrain tunisien est lié contractuellement jusqu’en 2023, mais malgré son évolution positive, aucune offre concrète n’aurait été reçue au club allemand, comme le rapporte le portail Geissblog dimanche 26 juin. Selon l’état actuel, cette année serait la dernière chance d’obtenir des frais de transfert adéquats – l’espoir d’un revenu de l’ordre de millions à deux chiffres était toujours répandu – puisque Skhiri pourrait changer gratuitement après la fin de son contrat. Le directeur général Philipp Türoff a maintenant confirmé à Geissblog l’idée de s’efforcer d’obtenir une prolongation avec Skhiri : “Ce n’est pas une considération farfelue. Normalement, il y aurait eu une Coupe du monde cet été à laquelle Ellyes aurait participé et deviennent visibles.” Comme la Coupe du monde aura lieu en novembre et décembre de cette année, Skhiri ne pourra jouer avec la Tunisie qu’à la fin de l’année. Un transfert cet été est encore possible : “En raison de ses performances toujours solides, il y a un marché pour lui. Le facteur décisif est ce qu’Ellyes vise pour lui-même”, a déclaré Türoff et a souligné : “Nous devons voir comment la situation évolue. S’il y a quelque chose qu’Ellyes aimerait faire, alors il pourrait y avoir une solution.”