Moncef Boukthir : La Tunisie est avant gardiste en matière de recherche scientifique

La Tunisie occupe des places avancées au niveau international dans le domaine de la recherche scientifique sauf que le tissu économique et social ne valorise pas et n’appuie pas les résultats obtenus “, a souligné samedi, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Dans son allocution prononcée lors de la Finale Du Concours Carthage Innov Srartup 2.0 organisée par le Pôle Etudiant Entrepreneur de Carthage (PEEC), le ministre a souligné l’urgence de valoriser les résultats de la recherche scientifique au niveau des laboratoires.

Boukthir a mis l’accent sur la nécessité de généraliser la qualité d’Etudiant Entrepreneur dans toutes les universités tunisiennes afin de promouvoir l’esprit de l’initiative privée et de l’entrepreneuriat.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le ministère travaille actuellement sur la restructuration de l’agence

nationale de promotion de la recherche scientifique.

De son côté, la présidente de l’université de Carthage, Nadia Ouerghi a souligné que l’université accorde beaucoup d’intérêt au renforcement des capacités scientifiques des étudiants et les sensibilise à l’importance de l’initiative privée.

Elle a, dans ce contexte, rappelé que le PEEC a été créé en 2019 et la qualité d’étudiant entrepreneur a été attribuée à 212 étudiants au cours de l’année universitaire 2020-2021 et à 298 autres étudiants durant l’année universitaire 2021-2022.

Ouerghi a fait savoir que depuis octobre 2021, date de lancement de la 2ème édition du concours Carthage Innov’Srartup , 170 projets ont été soumis dont dix ont été sélectionnés et seulement trois seront les gagnants.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur du PEEC, Imed Mâatoug, a indiqué que le concours s’inscrit dans le cadre du projet de promotion de la qualité dans l’université précisant que le gagnant du premier prix obtiendra 15 mille dinars, le deuxième 5 mille dinars et le troisième 3 mille dinars.