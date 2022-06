DIRECT SPORT – Ligue 1 (10e journée Play-off) : Duel à distance entre les deux co-leaders pour le sacre

Le championnat de la Ligue 1 du football professionnel connaitra son dénouement ce dimanche, à l’occasion de la 10e et dernière journée play-off qui permettra de lever le suspense pour connaître enfin le champion de Tunisie pour la saison 2021-2022.

Cette 10e journée propose un duel à distance entre les deux Co-leaders, l’Espérance sportive de Tunis, et l’US Monastirienne qui demeurent les deux principaux prétendants au titre.

En effet, l’Espérance de Tunis, incontestable leader depuis le début des play-offs (21 points), recevra au stade de Radès, l’éternelle lanterne rouge, l’US Ben Guerdane (3 points) dans ce qui semble être le match le plus important de la saison pour les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane où la victoire sera synonyme de 6e sacre de champion d’affilée pour la formation sang et or, quelle que soit le résultat des monastiriens.

Et malgré une mission simple en apparence, les protégés de Nabil Maaloul qui avaient réussi a concédé un nul précieux en déplacement à Sousse jeudi à l’Etoile (1-1), doivent faire montre de beaucoup de vigilance, de confiance et de concentration devant un adversaire sans pression aucune et qui n’a d’autres objectifs que celui de réaliser un résultat positif après cinq revers successifs.

De son côté, l’US Monastir fera le déplacement dans la capitale du sud pour y affronter le CS Sfaxien (3e, 15 points), le temps d’un duel qui s’annonce délicat et difficile à négocier pour les protégés de Faouzi Benzarti dont seule une victoire est à même de conserver leurs chances de sacre.

Les fils du Ribat ambitionnent de faire le travail et espérer un faux pas de l’Espérance ST devant l’US Ben Guerdane pour rafler le titre pour la première fois de son histoire.

Néanmoins, la mission ne sera pour autant facile pour les monastiriens vu les qualités de l’adversaire en face et l’avantage du public et du terrain qui joueront en sa faveur. Le CSS, rappelle-t-on, jouera la 3e place qualificative pour la coupe de la CAF.

A noter que le club monastirien, auteur de six succès en play-off, pourrait payer cher le fait d’avoir céder la tête du groupe B lors de la première phase du championnat au Club africain et de s’être ainsi contenté de deux points bonus pour aborder les play-offs contrairement à l’Espérance (3 points).

La troisième affiche de la dernière journée, mettra aux prises au stade olympique de Sousse, l’Etoile sportive du Sahel (5e, 12 points) et le Club africain (4e, 14 points) dans un clasico intéressant de par ses enjeux.

D’un côté, les clubistes tenteront de sortir victorieux pour espérer s’emparer de la 3e place en cas de faux pas du CS Sfaxien devant l’US Monastir. De l’autre, les étoilés l’abordent avec l’ambition de se réconcilier avec leurs supporters après deux défaites et un nul lors des troisièmes dernières journées.